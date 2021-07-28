В Курске прокуратура начала проверку по ДТП с трамваем

В результате аварии пострадали два человека.

В Курске трамвай сошел с рельсов. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Инцидент произошел утром 27 июля. Трамвай двигался с большой скоростью, вследствие чего не смог вписаться в поворот. По предварительным данным, у транспортного средства отказали тормоза.

В результате аварии пострадали два человека: мужчина, который находился внутри трамвая, и женщина-пешеход. Они были отправлены в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести.

Прокуратура региона организовала проверку в связи с ДТП. В ходе мероприятий будет проверено исполнение законодательства о безопасности дорожного движения.

Ранее в Саратовской области произошло массовое дорожно-транспортном происшествие с участием четырех легковых автомобилей. В результате ДТП погиб один человек, четверо были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По данным ГИБДД, среди пострадавших есть ребенок.

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