  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:52
241
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В массовом ДТП под Саратовом сгорели четыре машины

0 0

Один человек погиб, четверо пострадало, включая несовершеннолетнего.

В Саратовской области произошло массовое дорожно-транспортном происшествие с участием четырех легковых автомобилей. Об этом информирует пресс-служба ГИБДД по региону.

Инцидент произошел 27 июля на трассе Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград. Поле столкновения легковушек произошел пожар, вследствие которого огонь охватил все четыре автомобиля. 

В результате ДТП погиб один человек, четверо были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По данным ведомства, среди пострадавших есть ребенок.

СУ СКР по Саратовской области объявило о начале доследственной проверки.

Ранее семья из пяти человек сгорела после ДТП под Астраханью.

Видео: Youtube/Свободные. Саратов

Теги: дтп со смертельным исходом, массовое дтп, саратовская область
Категории: Новости России, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии