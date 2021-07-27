В массовом ДТП под Саратовом сгорели четыре машины

Один человек погиб, четверо пострадало, включая несовершеннолетнего.

В Саратовской области произошло массовое дорожно-транспортном происшествие с участием четырех легковых автомобилей. Об этом информирует пресс-служба ГИБДД по региону.

Инцидент произошел 27 июля на трассе Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград. Поле столкновения легковушек произошел пожар, вследствие которого огонь охватил все четыре автомобиля.

В результате ДТП погиб один человек, четверо были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По данным ведомства, среди пострадавших есть ребенок.

СУ СКР по Саратовской области объявило о начале доследственной проверки.

Ранее семья из пяти человек сгорела после ДТП под Астраханью.

Видео: Youtube/Свободные. Саратов