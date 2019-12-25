За сутки на дорогах Петербурга и области произошло 406 аварий

Сотрудники ДПС выявили 1820 нарушений правил дорожного движения. Их нарушили 1693 водителя и 127 пешеходов.

За прошедшие сутки на дорогах Петербурга и области произошло 306 дорожно-транспортных происшествий. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Так, в Петербурге произошло 327 аварий, в которых пострадали 13 человек, ранены – 12 человек, один из них – ребенок, в результате ДТП погиб один человек. В области произошло 79 аварий, в которых пострадали 8 человек, ранены – 11 человек, один из них – ребенок, в результате ДТП умер один петербуржец.

Сотрудникам ДПС удалось задержать 15 водителей в состоянии алкогольного опьянения, и 29 лиц, совершивших административные правонарушения.

Ранее Lada Largus насмерть сбила пешехода на Таллинском шоссе.

Фото: Piter.tv