Lada Largus насмерть сбила пешехода на Таллинском шоссе

Автомобиль сбил мужчину, который стоял на проезжей части в зоне пешеходного перехода.

В Красносельском районе Петербурга 12 августа произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Авария произошла в 21:57, у дома № 81Б по Таллинскому шоссе. Lada Largus ехала от Лиговского путепровода к Безымянной улице. Автомобиль сбил мужчину, который стоял на проезжей части в зоне пешеходного перехода.

Пострадавшего, которому на вид около 50 лет, доставили в состоянии шока в больницу. Он скончался 13 августа в 2:50.

Утром 13 августа в ДТП на трассе А-114 погибли два человека. На участке два грузовых автомобилях столкнулись лоб в лоб. Тела водителей фур деблокировали спасатели.

Фото: Piter.tv