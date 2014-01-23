За сутки на дорогах Петербурга и области произошло 405 аварий

В результате ДТП погиб один человек.

За прошедшие сутки на дорогах Петербурга и области произошло 405 дорожно-транспортных происшествий. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Так, в Петербурге произошло 319 аварий, в которых пострадали 7 человек, ранены – 10 человек, в результате ДТП никто не погиб. В области произошло 86 аварий, в которых пострадали 5 человек, ранены – 6 человек, один из них – ребенок, в результате ДТП умер один человек.

Ранее стало известно, что с начала года в Петербурге и области произошло 411 ДТП с участием детей.

Фото: Piter.tv