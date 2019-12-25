С начала года в Петербурге и области произошло 411 ДТП с участием детей

В результате аварий умерли 9 детей.

С января по август этого года в Петербурге и Ленобласти произошло 411 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Девять детей погибли в результате аварий, ещё 446 – получили различные травмы. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Также в городе и области произошло 176 аварий с участием детей-пешеходов. В результате ДТП двое детей умерли и еще 178 – получили различные травмы. Увеличилось и число аварий с детьми-пассажирами: в 185 авариях погибли пятеро детей, еще 219 несовершеннолетних получили различные травмы. Неутешительная статистика и с участием детей-велосипедистов: в 41 ДТП один ребенок погиб и еще 40 – получили травмы различной степени.

В связи с началом нового учебного года сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют родителям "напомнить детям об основных правилах безопасного поведения на дороге, повторить или проработать безопасный маршрут от дома до школы и учреждений дополнительного образования".

Ранее стало известно, что Петербург стал лидером среди городов России по количеству ДТП с электросамокатами.

Фото: ВКонтакте / Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО