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Петербург стал лидером среди городов России по количеству ДТП с электросамокатами
Сегодня, 19:01
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Петербург стал лидером среди городов России по количеству ДТП с электросамокатами

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Наибольшее количество ДТП (77,8%) произошло в светлое время суток.

Петербург стал лидером среди городов России по количеству дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, согласно отчету Научного центра безопасности дорожного движения МВД.

За полгода в стране произошло 135 аварий с электросамокатом, в результате которых погибло трое человек. В Петербурге произошло 32 аварии с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). На втором месте расположена Москва – 26 аварий. Тройку лидеров закрывает Краснодарский край – 12 ДТП. И на четвертом месте расположилась Свердловская – 10 аварий. 

Аварии чаще всего происходили на выезде с прилегающей территории (37 ДТП), регулируемом пешеходном переходе (26 ДТП), регулируемом перекрестке (24 ДТП), нерегулируемом перекрестке неравнозначных улиц (19), а также на нерегулируемом пешеходном переходе (15 ДТП).

Ранее мы писали, что за сутки на дорогах Петербурга и области произошло 381 ДТП.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп, статистика, электросамокаты
Категории: Новости России, Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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