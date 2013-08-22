Петербург стал лидером среди городов России по количеству ДТП с электросамокатами

Наибольшее количество ДТП (77,8%) произошло в светлое время суток.

Петербург стал лидером среди городов России по количеству дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, согласно отчету Научного центра безопасности дорожного движения МВД.

За полгода в стране произошло 135 аварий с электросамокатом, в результате которых погибло трое человек. В Петербурге произошло 32 аварии с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). На втором месте расположена Москва – 26 аварий. Тройку лидеров закрывает Краснодарский край – 12 ДТП. И на четвертом месте расположилась Свердловская – 10 аварий.

Аварии чаще всего происходили на выезде с прилегающей территории (37 ДТП), регулируемом пешеходном переходе (26 ДТП), регулируемом перекрестке (24 ДТП), нерегулируемом перекрестке неравнозначных улиц (19), а также на нерегулируемом пешеходном переходе (15 ДТП).

Ранее мы писали, что за сутки на дорогах Петербурга и области произошло 381 ДТП.

Фото: Piter.tv