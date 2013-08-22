За сутки на дорогах Петербурга и области произошло 381 ДТП

Сотрудники ДПС выявили 1940 нарушений правил дорожного движения. Их нарушили 1819 водителей и 121 пешеход.

За прошедшие сутки на дорогах Петербурга и области произошло 381 дорожно-транспортное происшествие. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Так, в Петербурге произошло 297 аварий, в которых пострадали 10 человек, ранены – 11 человек, трое из них – дети, в результате ДТП никто не погиб. В области произошло 84 аварии, в которых пострадали 13 человек, ранены – 19 человек, двое из них – дети, в результате ДТП никто не умер.

Сотрудникам ДПС удалось задержать 14 водителей в состоянии алкогольного опьянения, и 50 человек, совершивших административные правонарушения.

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Фото: Piter.tv