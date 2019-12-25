За сутки на дорогах Петербурга и области произошло 356 аварий

Сотрудники ДПС выявили 1940 нарушений правил дорожного движения. Их нарушили 1756 водителей и 184 пешехода.

За прошедшие сутки на дорогах Петербурга и области произошло 356 дорожно-транспортных происшествий. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Так, в Петербурге произошло 294 аварии, в которых пострадали 12 человек, ранены – 13 человек, в результате ДТП никто не погиб. В области произошло 62 аварии, в которых пострадали трое человек, ранены – четверо человек, один из них – ребенок, в результате ДТП умер один петербуржец.

Сотрудникам ДПС удалось задержать 19 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 38 лиц, совершивших административные правонарушения, и двух человек, находящихся в федеральном розыске.

Ранее мы писали, что авария из четырёх машин остановила движение на Мурманском шоссе.

Фото: pixabay.com