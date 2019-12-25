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За сутки на дорогах Петербурга и области произошло 339 аварий
Сегодня, 13:57
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За сутки на дорогах Петербурга и области произошло 339 аварий

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В результате ДТП никто не умер.

За прошедшие сутки на дорогах Петербурга и области произошло 339 дорожно-транспортных происшествий. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте. 

Так, в Петербурге произошло 270 аварий, в которых пострадали 10 человек, ранены – 11 человек, в результате ДТП никто не погиб. В области произошло 69 аварий, в которых пострадали 4 человек, ранены – ещё 4 человек, в результате ДТП никто не умер.

Ранее мы писали, что МЧС создаст "карты спасения" для автомобилей на случай ДТП.

Фото: pixabay.com

Теги: гибдд, дтп, статистика
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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