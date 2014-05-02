МЧС создаст "карты спасения" для автомобилей на случай ДТП

Предполагается, что они помогут спасателям эффективнее оказывать помощь пострадавшим в аварии.

В России могут появиться "карты спасения" для каждого автомобиля на случай дорожно-транспортного происшествия. Их разработку ведет Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ, пишет агентство ТАСС.

Данная "карта" представляет собой инструкцию на случай ДТП, которая будет включать в себя не только необходимые сведения о самом средстве передвижения, но и рекомендации для сотрудников экстренных служб, как действовать, если эта машина попадет в аварию. Их необходимость в МЧС объяснили интенсивным развитием автомобилестроения. Отмечается, что оснащение транспорта альтернативными источниками питания зачастую существенно осложняет работу спасателей.

Предполагается, что наличие "карты" в каждом автомобиле также поможет спасателям эффективнее оказывать помощь пострадавшим в результате дородно-транспортных происшествий.

Ранее мы сообщали, что депутат Государственной Думы Иван Сухарев предлагает поощрять российских водителей за безопасное вождение при помощи скидки на транспортный налог.

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