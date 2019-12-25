В России могут ввести скидку на транспортный налог за безопасное вождение

Для добросовестных водителей могут снизить налог вдвое.

Депутат Государственной Думы Иван Сухарев выступил с предложением поощрять российских водителей за безопасное вождение при помощи скидки на транспортный налог. Об этом он говорит в письме к начальнику ГИБДД МВД России Михаилу Черникову, информирует телеканал RT.

Политик подчеркивает, что в прошлом году жертвами дорожно-транспортных происшествий на территории страны стали боле 16 тысяч человек. Кроме того, около 180 тысяч получили травмы различной степени тяжести. При этом число выписанных за нарушение правил дорожного движения штрафов на 15% превысило показатель 2019 года.

В связи с этим инициатор предлагает ввести льготу для водителей, которые добросовестно относятся к безопасности при вождении автотранспорта.

[Ввести] 50%-ную скидку на уплату транспортного налога для тех автовладельцев, которые в течение налогового периода совершили не более трех незначительных нарушений ПДД. Иван Сухарев, депутат Госдумы

Парламентарий отметил, что сумма штрафа за каждое нарушение ПДД не должна при этом превышать 1,5 тыс. рублей.

Ранее мы сообщали, что введенные весной текущего года новые правила сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения привели к тому, что сдающие экзамен стали делать больше ошибок и вынуждены идти на пересдачу.

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