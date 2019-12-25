Названы основные ошибки россиян в сдаче на права по новым правилам

В этом году с первой попытки на права сдали только 13 процентов экзаменуемых.

Введенные весной текущего года новые правила сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения привели к тому, что сдающие экзамен стали делать больше ошибок и вынуждены идти на пересдачу. Об этом пишет издание "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Министерства внутренних дел России.

Отмечается, что из-за новых правил с первой попытки на права сдают только 13 процентов экзаменуемых, что в два раза меньше показателей прошлого года.

По данным МВД, будущие водители зачастую не предоставляют преимущество другим участникам движения, а также забывают включить поворотники или делают это несвоевременно. Другой часто ошибкой в ведомстве назвали пересечение кандидатами на водительское удостоверение сплошной линии разметки при парковке. Отмечается также, что из-за неизвестности маршрута, по которому скажет следовать экзаменатор, будущие водители часто дезориентированы.

В МВД подчеркнули, оценивать влияние внесенных в правила сдачи изменений на аварийность следует как минимум через год.

Напомним, согласно нововведениям, теперь навыки вождения экзаменуемых сразу проверяют в условиях реального движения по населенному пункту. Они обязаны продемонстрировать на дороге все те элементы, которые они тренировали на "площадке" – умение парковаться, разворачиваться в ограниченном пространстве и начинать движение на подъеме. Другим новшеством стало присутствие во время экзамена наблюдателей.

Ранее мы сообщали, что за июль в Петербурге зафиксировали более миллиона превышений скорости.

Фото: Piter.tv