За июль в Петербурге зафиксировали более миллиона превышений скорости

Всего за июль ПДД нарушили 1,22 миллиона раз.

Водители Петербурга более 1,22 миллиона раз нарушили ПДД в июле. По данным комитета по информатизации и связи, 98% от всех нарушений составляет превышение скорости.

Еще более 11 тысяч нарушений приходится на движение по обочине, почти 7 тысяч нарушений на движение грузовиков далее второй полосы. За тем, как петербуржцы соблюдают ПДД, в городе следят более трехсот комплексов фиксации.

Вся информация о нарушениях передается в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД.

Накануне стали известны адреса, где будут вылавливать нарушителей ПДД в Петербурге.

Фото: Piter.tv