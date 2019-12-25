Стали известны адреса, где будут вылавливать нарушителей ПДД в Петербурге

В списке указано более 20 адресов.

В понедельник, 2 августа, Смольный опубликовал список адресов, где на этой неделе будут установлены передвижные видеофиксаторы, благодаря которым вылавливают нарушителей ПДД. С полным списком можно ознакомиться на сайте комитета по информатизации и связи.

В этот раз камеры установят на Витебском, Лахтинском и Приморском проспектах, проспекте Славы, Приморском и Суздальском шоссе, в Шушарах, Сестрорецке и других.

Отметим, что возле камер не устанавливают специальные знаки, а, согласно правилам, знаки устанавливают только при въезде в населенный пункт.

В ведомстве отметили, что самым надежным способом избежать штрафа является соблюдение правил.

Ранее мы писали, что за сутки на дорогах Петербурга и области произошло 363 аварии.

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