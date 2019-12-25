За сутки на дорогах Петербурга и области произошло 363 аварии

Сотрудники ГИБДД выявили 1810 нарушений ПДД. Их нарушили 1649 водителей и 161 пешеход.

За прошедшие сутки на дорогах Петербурга и области произошло 363 аварии. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Так, в Петербурге произошло 284 аварии, в которых пострадали 6 человек, ранены – 5 человек, один из них – ребенок, в результате ДТП погиб один человек. В области произошло 79 аварий, в которых пострадали 5 человек, ранены – 6 человек, в результате ДТП никто не умер.

Сотрудникам ДПС удалось задержать 15 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 38 человек, совершивших административные правонарушения.

Ранее мы писали, что вечером 26 июля пенсионер погиб под колесами "Лады" на юге Петербурга.

Фото: Piter.tv