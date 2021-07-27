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Пенсионер погиб под колесами "Лады" на юге Петербурга

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По предварительной информации, пешеход пытался пересечь проезжую часть в неположенном месте.

Вечером 26 июля на юге Петербурга произошла авария, в которой погиб пожилой мужчина. В сети появились фото и видео с места происшествия.

По словам очевидцев, на перекрестке улицы Зайцева и Маринеско пенсионер попал под колеса ВАЗ 2114. За рулем автомобиля был 28-летний водитель.

По предварительной информации, пешеход пытался пересечь проезжую часть в неположенном месте. Полученные травмы оказались для него смертельными. На вид погибшему 60-70 лет. Тело накрыли.

Ранее мы писали, что на Московском шоссе произошло ДТП с участием шести машин.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Юлия Зырянова

Теги: авария, насмерть сбили
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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