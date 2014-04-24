На Московском шоссе произошло ДТП с участием шести машин

В результате аварии госпитализировали 29-летнего мужчину.

В Пушкинском районе Петербурга произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 26 июля.

Авария произошла около 20 часов напротив дома №16 по Московскому шоссе в сторону города. На трассе встретились Lada Vesta, Skoda Fabia, Honda Civic, Chery, Land Rover и "Нива".

На место аварии тут же прибыли сотрудники скорой помощи и правоохранительных органов. Так, в результате аварии двое мужчин получили травму головы, еще двое детей отделались царапинами. Помощь медиков потребовалась 29-летнему мужчине, которого направили в НИИ Джанелидзе. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы писали, что на трассе М-11 в Петербурге сгорел "Ниссан".

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб