  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За сутки ковидом заразились 580 петербуржцев
Сегодня, 20:37
50
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

За сутки ковидом заразились 580 петербуржцев

0 0

69 петербуржцев госпитализировали.

В Петербурге за минувшие сутки выявили 579 случаев заражением ковидом. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. 

Так, 69 петербуржцев госпитализировали, а 405 пациентов выписались из стационара. При этом с начала пандемии в Петербурге зафиксировали 1 797 758 случаев заражения, из них 1 756 950 пациентов выздоровели, а 36 112 скончались.

Ранее назальной вакциной привились более 10 тыс. петербуржцев. Привиться от ковида в Петербурге можно в 181 пункте вакцинации.

Фото: Piter.tv

Теги: госпитализировали, ковид, петербуржцы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии