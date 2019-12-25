За сутки коронавирусом заболели более 2 тыс. петербуржцев

В России заразились 25 тыс. граждан. У 11% болезнь не имела симптомов.

Впервые за два месяца число подхвативших COVID-19 превысило отметку 2 тыс. человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с эпидемией 11 июля.

За сутки коронавирус диагностировали у 2007 жителей города. Еще 103 пациента скончались. Выписались из больниц 975 петербуржцев.

В стране за минувшие сутки выявили 25 тыс. заболевших. Среди них у 11 процентов зараженных вирус никак не проявлялся.

Ранее на Piter.tv сообщили, что свыше 41 тыс. петербуржцев проверили на коронавирус. По номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с инфекцией, позвонили 10 406 жителей Петербурга.

Фото:Piter.tv