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В Петербурге за сутки ковидом заболели более 2900 человек
Сегодня, 19:42
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В Петербурге за сутки ковидом заболели более 2900 человек

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За все время пандемии коронавирус перенесли 647 623 человека.

Петербург по-прежнему находится на втором месте среди городов России по числу заболевших коронавирусом за сутки – 2 931 человек (накануне – 2 822 человека), выздоровели – 371 человек, умерли от ковида 63 человека. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

На первом месте расположилась Москва – 5 002 человека, на третьем месте находится Московская область – 2 184 человека. По всей стране за сутки заболели 29 409 человек. 

В городе продолжает расти заболеваемость коронавирусом. В связи с этим в Петербурге могут ввести новые ограничения. Ограничения могут коснуться и пожилых людей.

Фото: Piter.tv

Теги: заболеваемость, коронавирус, статистика
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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