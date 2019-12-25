В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 1437 человек

В городе свободны 30,56% инфекционных коек для приема больных с пневмонией и коронавирусом.

Петербург находится на втором месте среди городов России по числу заболевших коронавирусом за сутки. Данные приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За сутки коронавирусом заболели 1 437 петербуржцев, 1 403 человека выздоровели, ещё 38 человек не победили вирус. С начала пандемии в Петербурге заболели коронавирусом 580 422 человека, 556 498 человек выздоровели и 20 692 человека умерли от ковида.

Также Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 3 сентября. Согласно документу, в Петербурге свободны 30,56% инфекционных коек для приема больных с пневмонией и коронавирусом, накануне – 29,96%.

За сутки в стационары поступили 259 петербуржцев (накануне – 247 человек), а выписались 285 человек (как и накануне). В настоящее время в больницах находятся 3 559 человек (накануне – 3 674 человека), из них 344 человека – в реанимации (накануне – 353 человека), к ИВЛ подключены 136 человек (накануне – 147 человек). На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 18 122 человека (накануне – 18 242 человека).

Ранее мы писали, что Петербург не выработал коллективный иммунитет от COVID-19 до начала сезона ОРВИ.

Фото: Piter.tv