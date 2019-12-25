За сутки коронавирусом заболели более 2000 петербуржцев

За сутки ковидом в Петербурге заболели 2 055 человек.

Петербург оказался на втором месте по суточному числу заболевших коронавирусом в стране. На первом месте находится Москва – 2 459 человек, на третьем – Московская область и 1 739 человек. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

За сутки ковидом в Петербурге заболели 2 055 человек (накануне – 1 989 человек), выздоровели – 2 426 человек и 59 человек не победил вирус.

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 821 320 человек, победили вирус 763 825 человек и 27 067 человек скончались из-за коронавируса.

По данным на 14 декабря, в петербургских стационарах свободно 43% коек для больных ковидом. В больницах находятся 5 878 человек.

Фото: Piter.TV