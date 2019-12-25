В петербургских стационарах свободно 43% коек для больных ковидом

Сегодня в больницах находятся 5 878 человек.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 14 декабря. Согласно документу, в городе свободно 43% инфекционных коек для больных коронавирусом.

В петербургских больницах находятся 5 878 человек. За сутки в стационары поступили 311 петербуржцев, а выписались 75 человек, 557 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 320 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 146 человек, в "Заре" – 389 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 17 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 26 650 человек.

Петербург стал лидером по суточному числу заболевших COVID-19 в стране. За сутки ковидом в городе заболели 1 989 человек (накануне – 1 968 человек), выздоровели – 3 098 человек и 62 человека не победил вирус.

Фото: Piter.TV