За сутки коронавирус выявили у 1992 петербуржцев

Накануне ковидом заболели 2055 человек.

В Петербурге суточная заболеваемость вновь не превышает 2000 человек. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

За сутки ковидом в Петербурге заболели 1992 человека (накануне – 2 055 человек), выздоровели – 2 424 человека и 61 человек не победил вирус.

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 823 312 человек, победили вирус 766 249 человек и 27 128 человек скончались из-за коронавируса.

Однако число коек для больных коронавирусом в городских стационарах уменьшается. По данным на 15 декабря, в городе свободно 33% инфекционных коек для больных коронавирусом (накануне – 43%). В петербургских больницах находятся 5 864 человека.

Фото: Piter.TV