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За сутки от коронавируса умерли 49 петербуржцев
Сегодня, 12:03
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За сутки от коронавируса умерли 49 петербуржцев

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Всего за сутки ковидом заболели 996 горожан.

За минувшие сутки, 20 февраля, в Петербурге скончались еще 49 человек, больных коронавирусом. Об этом говорят данные федерального оперштаба.

Всего за сутки ковидом заболели 996 петербуржцев, еще 2350 выздоровели и выписались из больниц. В целом по России 20 февраля зафиксировали 12 742 случая заражения вирусом.

С начала пандемии в Петербурге заболели COVID-19 360 650 человек, скончались 10 787 пациентов, поправились 286 972 горожанина.

Стало известно, какие документы понадобятся для вакцинации от COVID-19 в ТЦ Петербурга.

Фото: Piter.TV

 

Теги: коронавирус, смерть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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