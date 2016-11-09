За сутки от коронавируса умерли 49 петербуржцев

Всего за сутки ковидом заболели 996 горожан.

За минувшие сутки, 20 февраля, в Петербурге скончались еще 49 человек, больных коронавирусом. Об этом говорят данные федерального оперштаба.

Всего за сутки ковидом заболели 996 петербуржцев, еще 2350 выздоровели и выписались из больниц. В целом по России 20 февраля зафиксировали 12 742 случая заражения вирусом.

С начала пандемии в Петербурге заболели COVID-19 360 650 человек, скончались 10 787 пациентов, поправились 286 972 горожанина.

Стало известно, какие документы понадобятся для вакцинации от COVID-19 в ТЦ Петербурга.

Фото: Piter.TV