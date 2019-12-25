В общей сложности было задействовано 418 сотрудников полиции.

Во вторник, 17 марта, стало известно о том, что за сутки лжеминер Вася эвакуировал в Петербурге около 10 тысяч человек. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В минувший понедельник, 16 марта, некий Василий Бортников разослал письма с угрозами минирования петербургских судов, школ, институтов и метро. В итоге саперы осмотрели 871 объект. Взрывчатку не обнаружили. В поисках были задействованы 418 сотрудников полиции. По итогам лжеминирований из зданий эвакуировали 9639 человек.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге арестовали охотницу за сбережениями старушек.

Фото:pixabay