В Петербурге арестовали охотницу за сбережениями старушек

Женщина бегала от полиции шесть лет.

Выборгский районный суд Петербурга арестовал 44-летнюю женщину, которую подозревают как минимум в десяти случаях мошенничества. Об этом стало известно Piter.TV.

По мнению оперативников, задержанная знакомилась с пенсионерками возле отделений "Сбербанка", в магазинах экономкласса, выдавая себя за старых знакомых их дочерей или родственников. После она убеждала своих жертв "в наше неспокойное время" перевести рубли в валюту, заходила к потерпевшим в квартиры и забирала их сбережения. Таким образом мошенница обманула одну из пенсионерок на 500 тысяч рублей. Ее подозревают еще в девяти аналогичных эпизодах.

Также установлено, что в 2014 году женщина сменила имя в паспорте с Веры на Марию. С того времени она находится в розыске по Рязанской области. Также ее ищет уголовный розыск Твери, Самары и Москвы за аналогичные преступления.

Ранее мы писали, что в Петербурге мошенники хотели завладеть государственной жилплощадью.

Фото: Piter.TV