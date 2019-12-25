  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге за сутки от коронавируса скончались еще шесть человек
Сегодня, 10:57
150
Alena_Zinovieva

В Петербурге за сутки от коронавируса скончались еще шесть человек

0 0

В Ленобласти смертельных исходов не зафиксировано.

За минувшие сутки в России зафиксировали 93 летальных случая от коронавируса. Об этом сообщает 14 мая оперативный штаб.

Самое большое количество жертв от COVID-19 зафиксировано в Москве, где за прошедшие сутки умерли 58 человек. Московская область занимает второе место с 14 смертями. В Петербурге за указанный период от коронавируса умерли шесть человек, в Ленобласти летальных случаев не было.

По последним данным, в России выявлено 252 245 случаев коронавируса в 85 регионах. С начала пандемии в стране от COVID-19 скончались 2305 человек, выздоровели 53 530 пациентов.

Ранее мы называли регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, летальные случаи, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии