За сутки еще 411 петербуржцев госпитализировали с ковидом в больницы города

На карантине сидят 69 человек.

За минувшие сутки в больницы Петербурга поступило еще 411 пациентов. Покинули стационары 639 петербуржцев. Об этом сообщили в оперштабе 24 февраля.

На стационарном лечении находятся 7 450 горожан, амбулаторно от ковида лечатся 106 402 петербуржца. К ИВЛ подключены 310 человек, еще 608 пациентов находятся в реанимации. На карантине сидят 69 человек.

На сегодняшний день для пациентов с ковидом развернуто 9 407 коек в 19 стационарах – 16 городских и трех федеральных. Свободный коечный фонд в них составляет 45,71%.

Днем ранее в больницы Петербурга поступили 449 горожанина с ковидом.

Фото: Piter.tv

