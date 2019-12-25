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За сутки еще 411 петербуржцев госпитализировали с ковидом в больницы города
Сегодня, 18:55
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За сутки еще 411 петербуржцев госпитализировали с ковидом в больницы города

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На карантине сидят 69 человек.

За минувшие сутки в больницы Петербурга поступило еще 411 пациентов. Покинули стационары 639 петербуржцев. Об этом сообщили в оперштабе 24 февраля. 

На стационарном лечении находятся 7 450 горожан, амбулаторно от ковида лечатся 106 402 петербуржца. К ИВЛ подключены 310 человек, еще 608 пациентов находятся в реанимации. На карантине сидят 69 человек.

На сегодняшний день для пациентов с ковидом развернуто 9 407 коек в 19 стационарах – 16 городских и трех федеральных. Свободный коечный фонд в них составляет 45,71%.

Днем ранее в больницы Петербурга поступили 449 горожанина с ковидом. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: оперштаб, суточная заболеваемость
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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