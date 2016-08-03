За сутки в больницы Петербурга поступили 449 горожанина с ковидом

Днем ранее было на 158 пациентов меньше.

За минувшие сутки в петербургские больницы поступило 449 человек. Днем ранее было на 158 пациентов меньше. Данные приводит оперштаб в среду, 23 февраля.

На стационарном лечении находятся 7 507 петербуржцев. К аппарату искусственной вентиляции легких подключены 300 человек, а в реанимации лежат 584 пациента. Еще 108 387 петербуржцев лечатся от ковида амбулаторно. На карантине сидят 476 человек.

В городе развернуто 9 407 коек в 19 стационарах – 16 городских и трех федеральных. Свободный коечный фонд в них составляет 44,47%.

Ранее мы сообщали, что количество болеющих петербуржцев снизилось до 200 тыс. человек. Количество болеющих петербуржцев снизилось до 200 тыс. человек

Фото: Piter.tv

