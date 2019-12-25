За сутки число зараженных коронавирусом в России превысило 17 тысяч

За сутки от коронавируса в России излечилось 7 574 человека.

В России зафиксировано 17 347 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,1%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 531 224 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 5 224. Далее идут Санкт-Петербург — 715, Московская область — 499, Нижегородская область — 376, Ростовская область — 312.

За сутки от коронавируса в России излечилось 7 574 человека. За весь период — 1 146 096.

За минувшие сутки скончалось 219 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 26 269 человек.

Отмечается, что у 27,7% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее ученые объяснили рост числа бессимптомных носителей коронавируса.

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