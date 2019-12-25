  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За сутки более 400 жителей Петербурга обратились за помощью к волонтерам
Сегодня, 12:18
82
Arinablinova

За сутки более 400 жителей Петербурга обратились за помощью к волонтерам

0 0

Всего волонтеры успели выполнить более 10 тысяч заявок.

В субботу, 25 апреля, стало известно, что волонтеры,  помогающие горожанам, которые соблюдают режим самоизоляции, за последние сутки получили 407 обращений от жителей Петербурга. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Чуть ранее было зафиксировано, что с начала волонтерской акции, 27 марта, на портале #мывместе зарегистрировались 3702 человека из города на Неве. Больше половины из них, около 2,4 тысяч, уже прошли специальную аккредитацию и обучение.

За это же время подготовленные волонтеры успели выполнить более 10 тысяч заявок.

Ранее мы писали, что вирусологи из Германии назвали категорию людей с возможным иммунитетом к COVID-19.

Фото: Pixabay

 

Теги: волонтеры, коронавирус, самоизоляция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии