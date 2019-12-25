Вирусологи из Германии назвали категорию людей с возможным иммунитетом к COVID-19

Об итогах работы группы исследователей сообщили на местном телеканале NDR.

Стало известно, что люди, уже однажды заразившиеся какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к коронавирусу нового типа – SARS-CoV-2. К такому заключению пришли в группе исследователей из берлинской клиники Charite, руководил которой вирусолог Кристиан Дростен.

Вирусологи изучали лимфоциты, которые влияют на так называемый иммунный ответ организма на вирус. Исследовались клетки как уже выздоровевших пациентов с новым коронавирусом, так и людей, которые еще не были заражены. Выяснилось, что у трети пациентов из последней группы организм распознавал SARS-CoV-2, при этом не контактируя с источником.

Предполагается, что это может быть связано с тем, что пациенты ранее переносили различные вирусные заболевания.

Однако при этом ученый предостерег от поспешных выводов из исследования.

Ранее мы сообщали о том, что президент США Дональд Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики страны почти на $500 млрд. Сумма должна помочь в борьбе с коронавирусом и его последствиями.

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