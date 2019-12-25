За сутки 171 петербуржца госпитализировали в больницы города

Из стационаров выписались 145 человек.

За минувшие сутки в Петербурге госпитализировали 171 человека. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

На лечении в стационарах находятся 1 501 человек с ковидом, в реанимации лежат 202 петербуржца, а к ИВЛ подключены 43 пациента. Из стационаров выписались 145 человек.

На амбулаторном лечении находятся 7 223 человека, также 7 086 горожан получают бесплатные лекарства на дом. На сегодняшний день на карантине сидят 63 человека.

Сегодня в Петербурге пациентов с ковидом принимают в семи стационарах – шести городских и одном федеральном. В них развернуто 1 509 коек.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге 270 тыс. горожан прошли ревакцинацию. За минувшие сутки положительный тест на ковид получили 624 петербуржца.

Фото: Piter.tv

