За сутки 1151 петербуржцев заболели ковидом

Петербург замыкает тройку лидеров по суточной заболеваемости, уступая Москве – 4 477 случаев заражения и Подмосковью – 1 242 случая.

За минувшие сутки, 27 июля, в Петербурге 1 151 человек заразились коронавирусной инфекцией. Всего в России официально подтверждено 11 515 новых случаев заражения. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с ковидом.

Петербург замыкает тройку лидеров по суточной заболеваемости, уступая Москве – 4 477 случаев заражения и Подмосковью – 1 242 случая. В петербургские больницы госпитализировали 130 жителей. Еще 364 петербуржца выздоровели, а четыре жителя не смогли одолеть вирус.

Ранее петербургский учёный заявил о возвращении гриппа после двухлетнего перерыва.

Фото: Piter.tv

