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За сутки 1151 петербуржцев заболели ковидом
Сегодня, 20:25
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За сутки 1151 петербуржцев заболели ковидом

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Петербург замыкает тройку лидеров по суточной заболеваемости, уступая Москве – 4 477 случаев заражения и Подмосковью – 1 242 случая.

За минувшие сутки, 27 июля, в Петербурге 1 151 человек заразились коронавирусной инфекцией. Всего в России официально подтверждено 11 515 новых случаев заражения. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с ковидом. 

Петербург замыкает тройку лидеров по суточной заболеваемости, уступая Москве – 4 477 случаев заражения и Подмосковью – 1 242 случая. В петербургские больницы госпитализировали 130 жителей. Еще 364 петербуржца выздоровели, а четыре жителя не смогли одолеть вирус. 

Ранее петербургский учёный заявил о возвращении гриппа после двухлетнего перерыва. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: ковид, оперштаб, суточная заболеваемость
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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