Петербуржец заплатит штраф за стрельбу по своему пальцу

Суд решил конфисковать у него пистолет.

Петербуржца оштрафовали на 40 тысяч рублей за стрельбу в собственный палец. Такое решение принял мировой судья судебного участка №31, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел 12 февраля 2022 года. Сергей Подольский выстрелил себе в указательный палец левой кисти. Разрешение на огнестрельное оружие "Оса" у него было. Мужчине потребовалась госпитализация. Подольский признал свою вину и пояснил, что выстрелил по неосторожности.

Помимо штрафа у подсудимого конфисковали оружие и патроны.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что суд арестовал петербуржца, который изрисовал нацистской символикой памятник Чернышевскому.

Фото: Piter.tv