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Петербуржец заплатит штраф за стрельбу по своему пальцу
Сегодня, 10:35
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Петербуржец заплатит штраф за стрельбу по своему пальцу

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Суд решил конфисковать у него пистолет.

Петербуржца оштрафовали на 40 тысяч рублей за стрельбу в собственный палец. Такое решение принял мировой судья судебного участка №31, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел 12 февраля 2022 года. Сергей Подольский выстрелил себе в указательный палец левой кисти. Разрешение на огнестрельное оружие "Оса" у него было. Мужчине потребовалась госпитализация. Подольский признал свою вину и пояснил, что выстрелил по неосторожности. 

Помимо штрафа у подсудимого конфисковали оружие и патроны.  

Ранее Piter.tv сообщил о том, что суд арестовал петербуржца, который изрисовал нацистской символикой памятник Чернышевскому. 

Фото: Piter.tv

Теги: пистолет оса, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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