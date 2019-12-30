Реклама ввела в заблуждение потребителя.

В понедельник, 27 января, стало известно о том, что в Петербурге "Макдоналдс" оштрафовали на 110 тысяч за соус ценой 6 рублей. Об этом сообщает управление ФАС по Севеhной столице.

Напоиним, что весной 2019 года петербуржец купил обед "Комбо Чикен Макнаггетс 6 шт" за 155 рублей. В рекламе было указано, что в комбо входит соус. Однако на кассе мужчине заявили, что соус к картошечке он сможет получить доплатив 6 рублей.

Ведомство усмотрело в действиях сети "Макдоналдс" нарушение закона о рекламе. В итоге дочерней структуре американской "Макдоналдс корпорейшн" выдали предписание об устранении нарушения и оштрафовали на 110 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявили 23 тонны просроченной продукции, отправленной в больницы и школы.

Фото:УФАС, pixabay