В Петербурге выявили 23 тонны просроченной продукции, отправленной в больницы и школы

В Ленобласти обнаружили только шесть тонн несвежих продуктов. Больше всего среди просрочки мяса и молочных продуктов.

В январе сотрудники петербургского управления Россельхознадзора выявили оформление 647 сопроводительных документов на 23 тонны просроченной продукции. В Ленобласти в то же время обнаружили 77 документов на 6 тонн испорченной продукции. Такие данные помогла зафиксировать система "Меркурий", сообщили в пресс-службе Россельхознадзора 27 января.

Согласно бумагам, около тонны несвежей продукции отправили в детские садики, школы и больницы. Поставщики, среди которых значатся ООО "Юпитер Холл", ООО "Максимус", ООО "Служба экспресс-доставки" и другие организации, заблокированы в системе "Меркурий", а учреждения, которым направлялась просрочка, уведомлены Россельхознадзором.

Проверки с помощью "Меркурия" в 2019 году позволили привлечь к административной ответственности 82 должностных и юридических лица, наложить штрафы общей суммой в полтора миллиона рублей. В ходе проверок изъяли и уничтожили более 7,7 тонн продукции, среди которой превалировали молочная и мясная.

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