Трое полицейских отрицали свою вину.

За смерть от полицейских пыток суд присудил компенсацию в 100 тысяч рублей.

В 2017 году в Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали 41-летнего гражданина Головко по подозрению в краже. Его доставили в полицейское отделение №17. В нём он пробыл три дня, после чего его доставили в больницу с черепно-мозговыми травмами. От них Головко и скончался.

Медицинская экспертиза нашла на теле Головко 23 следа от ударов тупым предметом, проломленную лобную кость, а также зафиксировала кровоподтёки на ногах и руках. Адвокат заметил, что полицейские нанесли погибшему около 30 ударов — руками, ногами, тупыми предметами. Так они пытались выбить из Головко признательные показания по преступлению, которое он не совершал.

В процессе трое полицейских отрицали свою вину, однако судья признал их в превышении полномочий и причинении насилия. Их лишили полицейских званий. Бывшие сотрудники получили тюремные сроки - от трех лет и двух месяцев до трех лет и шести месяцев в колонии общего режима. Однако их оправдали по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть.

Компенсация в сто тысяч рублей присуждена сестре Головко.

Ранее мы писали, что прекращено уголовное преследование петербуржца, сбежавшего из карантина в марте.

Видео: ТагилСити.ру