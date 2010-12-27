За сезон Старую Ладогу посетили 5 тысяч туристов

Староладожский причал принял более 30 круизных судов.

За летний сезон Старую Ладогу посетили более 5 тысяч туристов, прибывших в древний город по воде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Староладожский причал принял более 30 круизных судов, на которых туристы путешествовали по местам Ладожского озера. В следующем году это число должно увеличиться в связи с открытием причалов в Свирьстрое и на Ореховом острове. Также на увеличение туристов могут повлиять новые маршруты по реке Волхов - из Старой Ладоги до Великого Новгорода. Помимо этого, для туристов в 2019 году начнут возводить "Гостевое поле", там можно будет поесть, пройтись по магазинам аутентичных товаров и приобрести изделия народного промысла.

Проект "Создание туристского кластера в селе Старая Ладога" реализуется правительством региона.

В сентябре пройдет всероссийский фестиваль профессионалов турбизнеса "47-й регион".

Фото: Газета Ладога. Кировский район/ ВК