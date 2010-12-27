В сентябре пройдет всероссийский фестиваль профессионалов турбизнеса "47-й регион"

В первый день участники фестиваля отправятся в город Выборг.

Завтра, 25 июля 2018 года, Российскому союзу туриндустрии исполняется 25 лет! Поэтому комитет Ленинградской области по туризму и Северо-Западное отделение РСТ приглашают осенью коллег и партнеров отпраздновать юбилей и познакомиться с новыми туристическими возможностями региона. Об этом сообщает RATA News.

Всероссийский фестиваль профессионалов турбизнеса "47-й регион" пройдет с 13 по 15 сентября. И в первый же день, 13 сентября участники отправятся в Выборг. Там для них проведут интерактивную костюмированную экскурсию, покажут Выборгский замок, разрешат примерить на себя образы рыцарей и дам, а также приготовят средневековый обед. Официальное открытие состоится вечером на базе отдыха "Лосево Парк".

Уже 14 сентября, участники, разбившись на команды, поиграют в пейнтбол, пройдут полосы препятствий и ориентирования на местности, отправятся в рафтинг и только потом смогут немного перевести дыхание во время спортивной версии интеллектуальной игры "Что? Где? Куда?" на тему туристического потенциала Ленинградской области. День завершится профессиональными дискуссиями и банкетом в честь 25-летия РСТ и Года туризма Ленинградской области с танцевальной и концертной программой.

В последний день фестиваля все отправятся в музей живой истории "Пограничная застава" на территории "Драйв-парка Ладога".

Всего в фестивале примут участие более 100 представителей турбизнеса, руководство РСТ и региональных отделений, администрация Ленинградской области, журналисты. Участники фестиваля оплачивают дорогу до Санкт-Петербурга, а также организационный взнос.

Также в августе в Выборге состоится этнофестиваль "Кукушка".

Фото: Лосево Парк/ ВК