За сентябрь "Пушкинскую карту" выпустили более 93 тыс. петербуржцев

В рамках программы молодые люди от 14 до 22 лет могут оплачивать картой билеты на экскурсии, концерты и спектакли.

За месяц "Пушкинскую карту" оформили свыше 93 тыс. петербуржцев. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Программа стартовала 1 сентября. Она рассчитана на аудиторию от 14 до 22 лет. Согласно проекту, картой можно оплачивать билеты в театры, музеи и выставочные комплексы. Целью программы является пополнение культурных знаний у молодежи.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Мариинском театре показали, как моют люстру весом 2 тонны на исторической сцене.

Фото: официальный ролик Минкультуры