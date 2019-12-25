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За сентябрь "Пушкинскую карту" выпустили более 93 тыс. петербуржцев
Сегодня, 15:53
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За сентябрь "Пушкинскую карту" выпустили более 93 тыс. петербуржцев

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В рамках программы молодые люди от 14 до 22 лет могут оплачивать картой билеты на экскурсии, концерты и спектакли.

За месяц "Пушкинскую карту" оформили свыше 93 тыс. петербуржцев. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Программа стартовала 1 сентября. Она рассчитана на аудиторию от 14 до 22 лет. Согласно проекту, картой можно оплачивать билеты в театры, музеи и выставочные комплексы. Целью программы является пополнение культурных знаний у молодежи.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Мариинском театре показали, как моют люстру весом 2 тонны на исторической сцене.

Фото: официальный ролик Минкультуры

Теги: культура, молодежь, образование, пиотровский, пушкинская карта
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

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