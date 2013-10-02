В Мариинском театре показали, как моют люстру весом 2 тонны на исторической сцене

На Исторической сцене сезон начнется 23 сентября.

В Мариинском театре показали, как моют знаменитую люстру исторической сцены весом 2 тонны. Фотографии были опубликованы на страничке театра в Instagram 16-го сентября.

Люстру спустили в зал, чтобы очистить к новому театральному сезону. Конструкция состоит из 23 тысяч хрустальных подвесок и 230 лампочек. Специалисты опускают и поднимают люстру вручную раз в год.

Первый спектакль в новом сезоне в основном здании пройдет 23 сентября. Это будут балет Михаила Фокина "Шопениана. Видение розы. Лебедь. Шехеразада".

Напомним, что Мариинский театр является участником программы "Пушкинская карта".

Фото: Instagram / @mariinsky