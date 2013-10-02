В Мариинском театре показали, как моют люстру весом 2 тонны на исторической сцене

В Мариинском театре показали, как моют знаменитую люстру исторической сцены весом 2 тонны. Фотографии были опубликованы на страничке театра в Instagram 16-го сентября.
Люстру спустили в зал, чтобы очистить к новому театральному сезону. Конструкция состоит из 23 тысяч хрустальных подвесок и 230 лампочек. Специалисты опускают и поднимают люстру вручную раз в год.
Первый спектакль в новом сезоне в основном здании пройдет 23 сентября. Это будут балет Михаила Фокина "Шопениана. Видение розы. Лебедь. Шехеразада".
Напомним, что Мариинский театр является участником программы "Пушкинская карта".
Фото: Instagram / @mariinsky
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