Из бюджета Петербурга выделят 2,36 млрд рублей на отдых для детей

В лагеря и санатории за счет городского бюджета поедут 162,5 тысячи детей.

В 2019 году из городского бюджета Петербурга выделят 2,36 млрд рублей на организацию отдыха и оздоровления детей и молодёжи. Об этом сообщил председатель комитета по образованию Андрей Борщевский.

За счет городского бюджета отдыхать в лагеря поедут 162,5 тысячи детей, 134 тысячи детей отдохнут уже этим летом.

В реестре Санкт-Петербурга на сегодняшний день входят 15 детских оздоровительных лагерей на территории города, 35 — на территории Ленобласти и 171 городской лагерь дневного пребывания детей.

В 2018 году детский отдых в Выборге признали самым лучшим.

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