Детский отдых в Выборге признан самым лучшим

С каждыми годом количество детей, отдыхающих в оздоровительных пансионатах Ленобласти, растет.

В Ленобласти огласили результаты премии на звание "Лучший оздоровительный лагерь Ленинградской области". Одними из победителей стали лагеря Выборгского района. Конкурс проходил в различных номинациях, сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Так, оздоровительный лагерь "Зелёный остров" стал серебрянным призером в номинации "Лучший загородный стационарный оздоровительный лагерь и лагерь круглосуточного пребывания". Одним из наиболее достойных оздоровительных лагерей дневного пребывания назван МБОУ ДО "Детско-юношеский Центр творчества" г. Светогорска.

Лучшим организатором отдыха детей и подростков признан детский лагерь "Маяк", расположенный в поселке Вырица Гатчинского района. Детско-юношеский центр творчества Светогорска признан лучшим среди лагерей дневного пребывания. А в номинации "Лучший лагерь труда и отдыха" победил гатчинский центр "Юность". пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Призеров и победителей премий из числа педагогов и вожатых лично поблагодарил зампред правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов.

С каждыми годом количество детей, отдыхающих в лагерях Ленинградской области, увеличивается. На оздоровительную кампанию 2018 года из областного бюджета и бюджетов муниципальных образований выделено 747,8 млн рублей, что на 77 млн больше, чем в 2017 году. Следующий год в детских лагерях будет посвящен объявленному в Ленинградской области Году здорового образа жизни. Николай Емельянов, зампред правительства Ленобласти по социальным вопросам

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Фото: littleone.com