Подрядчик заплатит штраф за сброшенный с крыши строительный мусор

На улице Севастьянова, 12, ремонтировали кровлю.

Намусоривший после ремонта кровли в доме 12 по улице Севастьянова подрядчик будет оштрафован. Как рассказали в Фонде капитального ремонта, компании "ТВК Инжиринг" придется раскошелиться на 80 тысяч рублей за сброшенный с высоты строительный мусор.

Инцидент произошел 18 мая на ремонтируемом объекте, бригадир, увидев сломавшуюся электрическую лебедку, решил просто сбрасывать мусор с крыши. Такой вариант не был согласован с руководством подрядчика или с технадзором Фонда. При проверке на адресе выявили еще четыре нарушения, бригаду кровельщиков отстранили от работы. Известно, что ремонт шел по плану текущего года, его стоимость составила 6,6 миллиона рублей.

На данный момент зона работ огорожена, до завтра оттуда вывезут весь накопившийся мусор. Обращения по поводу несоблюденной техники безопасности в Фонде готовы оперативно принимать на горячую линию.

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Фото: Фонд капитального ремонта