Петербуржец получил условный срок за оплату суши поддельной купюрой

Дома у злоумышленника нашли еще три похожие фальшивые купюры.

Прокуратура Выборгского района поддержала обвинение петербуржца, признанного виновным в сбыте поддельных денег. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба ведомства.

Как выяснил суд, в октябре прошлого года мужчина заказал на дом суши и расплатился с курьером пятитысячной купюрой из банка приколов, которую купил через интернет. Сотрудники ресторана, осуществившие заказ еды, выявили подделку и сообщили в полицию. При обыске у злоумышленника нашли еще три похожие фальшивые купюры.

Мужчину приговорили к трем годам условного лишения свободы.

Ранее мы рассказывали, как грабитель банка в Кировском районе поживился сотней тысяч поддельных рублей.

Фото: Piter.TV