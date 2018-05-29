Грабитель банка в Кировском районе поживился сотней тысяч поддельных рублей

Менеджер микрофинансовой организации не растерялась и не отдала налетчику настоящие деньги.

В среду, 18 декабря, полиция получила сообщение от 25-летней женщины, менеджера микрофинансовой организации. Петербурженка сообщила, что в помещение ее офиса ворвался неизвестный в медицинской маске и потребовал деньги, угрожая ножом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Девушка не растерялась и отдала налетчику 100 тысяч рублей банкнотами "банка приколов", настоящих денег в добыче грабителя оказалось чуть больше двух тысяч рублей. Получив фальшивый трофей, неизвестный скрылся.

Возбуждено уголовное дело о разбое.

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Фото: Piter.TV