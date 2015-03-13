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Грабитель банка в Парголово отправлен под стражу
Сегодня, 12:31
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Грабитель банка в Парголово отправлен под стражу

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Общий ущерб составил 590 тыс. рублей.

Выборгский районный суд заключил под сражу до 12 декабря текущего года мужчину, который ограбил банк 13 октября. Ему вменяют ч. 3 ст. 162 УК РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов 14 октября.

По данным следствия, фигурант дела ворвался в офис кредитно-финансовой организации с предметом в руках, похожим на пистолет. Он заполучил около 500 тыс. рублей, 10 долларов США и 880 евро. С места преступления скрылся. Общий ущерб составил 590 тыс. рублей.

В суде обвиняемый и защитник не возражали.

Ранее мы сообщали о том, что неизвестный силой отобрал сумку у 84-летней петербурженки и попал на видео.

Фото: Piter.TV

Теги: выборгский районный суд, ограбление банка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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