Грабитель банка в Парголово отправлен под стражу

Общий ущерб составил 590 тыс. рублей.

Выборгский районный суд заключил под сражу до 12 декабря текущего года мужчину, который ограбил банк 13 октября. Ему вменяют ч. 3 ст. 162 УК РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов 14 октября.

По данным следствия, фигурант дела ворвался в офис кредитно-финансовой организации с предметом в руках, похожим на пистолет. Он заполучил около 500 тыс. рублей, 10 долларов США и 880 евро. С места преступления скрылся. Общий ущерб составил 590 тыс. рублей.

В суде обвиняемый и защитник не возражали.

Ранее мы сообщали о том, что неизвестный силой отобрал сумку у 84-летней петербурженки и попал на видео.

Фото: Piter.TV